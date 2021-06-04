Ключи для Касперского 2022-2023: свежие серии

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Ключи для Касперского 2022-2023 свежие серии

Коды активации для Касперского 2022-2023

 

Получить пробные (триальные) ключи для Касперского это конечно хорошо, но люди хотят активировать антивирус на длительное время, а с помощью триальных ключей он активируется не на слишком большой период. Наш сайт вам поможет с активацией антивируса Касперского на долгий срок, так как вы и хотели, просто внимательно читайте инструкцию и делайте все поэтапно. В статье мы опубликовали рабочие свежие ключи для Касперского на 2022-2023 год. Отметим, что бесплатные коды для Касперского пока работают без проблем. Обычно люди ищут ключи для активации касперский интернет секьюрити (Kaspersky Internet Security). На втором же месте Kaspersky Total Security. Это самые популярные версии российского антивирусника. Так что если все правильно сделать, то лицензия для Касперского будет работать до 2022 года, а то и дольше. В следующей статье мы выложим свежие ключи для Касперского до 2022-2023 года. Что бы бить в курсе следите за обновлениями сайта, а лучше добавьте его себе в закладки. Прокомментируйте пожалуйста подошли ли вам коды активации антивируса. Удачи!

Внимание!!! Перед активацией ключей сбросьте пробный период с помощью программы KRT_CLUB или Kaspersky Reset Trial. Если этого не сделать антивирус может не активироваться или активироваться всего на 30 дней.

Скачать ключи для Касперского 2022-2023

Обновлено 11.08.2022

Скачать lic-файлы для Kaspersky на 2022-2023 год

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Пароль на архив: keysportal

Также внутри архива вы найдете инструкцию о том, как правильно активировать kis 2021, kis 2020 lic-файлом и как сбросить триал kis 2022-2021 и других версий.

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Скачать ключи Kaspersky Internet Security

Самые последние и свежие ключи

BEXTW-7TSR9-CUX66-XV6B2 (без прокси 90 дней)
4CH4C-PPFDT-NFK4B-45R69 (без прокси 90 дней)
VDADK-216VN-Z2SDP-HZ6NX (без прокси 180 дней)
FJR82-PBMNK-ZP5W3-QNSEW (прокси Англия 366 дней)

U5P2U-8XQHQ-CWQZV-6NSCF (без прокси)
B3DFM-Q3KGA-UP7WG-X5SQ6 (сброс триала)
U7UQT-YQRA1-1AAFT-W9B8U (прокси индия)

Kaspersky Internet Security на 90 дней (прокси Европы):
(Инструкция по смене прокси находится в низу статьи)
PJBUX-ZW1PP-S4A64-RUG72
PJW66-E71ET-2V1MV-799XE

Kaspersky Internet Security на 91 день (прокси Англии):
(Инструкция по смене прокси находится в низу статьи)

FJR82-PBMNK-ZP5W3-QNSEW
PHBYP-14W12-6YBV6-7SJ16
PGWQQ-6TC62-G7DMN-MAR25
C8928-K1G1P-1VNTG-RBQ2K
C8614-P3EME-RB33C-YXGP7

Kaspersky Internet Security (прокси России):
H9BKM-VP8V1-1G7PW-M46T1

Kaspersky Internet Security – Multi-Device на 60 дней (прокси Индия):
(Инструкция по смене прокси находится в низу статьи)
4SRG5-YGN4J-8QW9Z-HJK35
WNFET-CHA2U-H2EYX-C9G2N
BN4GD-7JEME-YZFV1-U8SYY
WNFR3-Q129W-F6CU6-8MCTY

Kaspersky Internet Security (2012 — 2017) на 90 дней:
(Инструкция по смене прокси находится в низу статьи)
ВНИМАНИЕ. При повторной активации требуется сброс пробной версии.
95XKY-9HS4E-R315U-HVJZB
4CH4C-PPFDT-NFK4B-45R69

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Скачать ключи Kaspersky Total Security

Kaspersky Total Security (осталось 300 дней) без прокси:
PWUEY-F2A8T-4KJD2-427K7

Kaspersky Total Security (KTS 2015-2017) на 90 дней (прокси России):
PWUEY-F2A8T-4KJD2-427K7
8UZXC-HU6PB-96WYX-UDT4V
8V149-BPWCE-SF94R-KHGG4

Kaspersky Total Security (KTS 2015-2017) на 90 дней:
ВНИМАНИЕ. При повторной активации требуется сброс пробной версии.
AKHW5-HRNA6-FKVD9-QYW8C

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Скачать ключи Kaspersky Anti-Virus

Kaspersky Anti-Virus (KAV 2015-2018) на 90 дней (прокси Англии):
QTZJM-3EA1P-VNFSV-HPWFX
(Инструкция по смене прокси находится в низу статьи)
ВНИМАНИЕ. При повторной активации требуется сброс пробной версии.

Kaspersky Anti-Virus (KAV 2015-2018) на 90 дней (прокси Франция):
52MFR-XMPS3-RPXBM-K6T5E
JHJ7C-C69PX-MQY3J-PKG5B

Kaspersky Antivirus на 30 дней (без прокси):
4MC23-8BEAR-F7QMM-PE4RJ
2UXHD-GH95V-ETTCV-F1TQV

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Скачать ключи Kaspersky Small Office Security

Kaspersky Small Office Security на 5 устройств :
5T5S7-31KR7-QVTWJ-YVQFA
5T659-R9BPM-QWZH5-QENZZ
5T49Y-QHFGM-2Z6HM-VK1TZ
W4T1D-YUVH5-8PSWT-RFFFN

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Скачать ключи Kaspersky Internet Security на Android

Kaspersky Internet Security для Android на 365 дней:
XZCUG-CVTXK-Q86JW-JE261
XZX6R-7PPAP-HJ8YF-QCYDP

Kaspersky Internet Security для Android на 90 дней:
BYK9U-EHE8S-J1WY8-SG1CN
AKHW5-HRNA6-FKVD9-QYW8C
95XKY-9HS4E-R315U-HVJZB

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Инструкция по активации через прокси-сервер:

1. Выбираем прокси-лист страны для активации антивирусной программы в соответствии с регионом кода активации. Ссылка на прокси-листы стран — http://spys.one/proxys/
2. Выбираем прокси-сервер (предпочтительней ANM или HIA).
3. Заходим в KIS или KTS: Настройка => Дополнительно => Сеть => Настройка прокси-сервера.
4. Выбираем «Использовать указанные параметры прокси-сервера».
5. Заполняем поля IP-адрес и номер порта. Жмем Сохранить.
6. Вводим код активации.
7. Активируем.
8. После активации, возвращаем настройки в исходное состояние.

Примечание: Прокси-сервер может не подойти для активации с первого раза. Подбираем прокси-сервера до тех пор, пока антивирус полностью активируется.

Еще ключи для Касперского. Спасибо что посетили наш сайт! — keysportal.com.

 

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игорь
Гость
игорь

А пароль на архив?

Голос за-10Голос против  Ответить
3 лет назад
Саша
Гость
Саша

Игорь, какая у тебя страшная аватарка, поставлю дизлайк. Паменяй!

Голос за-6Голос против  Ответить
10 месяцев назад
KeysPortal
Автор
KeysPortal

Пароль: keysportal

Голос за0Голос против  Ответить
3 лет назад
Максим
Гость
Максим

B3DFM-Q3KGA-UP7WG-X5SQ6 (сброс триала) 93 дня спасибо

Голос за60Голос против  Ответить
3 лет назад
Аноним
Гость
Аноним

Истёк период активации…

Голос за0Голос против  Ответить
2 лет назад
нурик
Гость
нурик

спасибо большое

Голос за-3Голос против  Ответить
3 лет назад
Анна
Гость
Анна

помог ваш ключ 82 дня-спасибо!

Голос за-2Голос против  Ответить
3 лет назад
yos
Гость
yos

спасибо большое. вы просто гений!

Голос за-1Голос против  Ответить
3 лет назад
Аслан
Гость
Аслан

от души блогодарен помог очень данный ключь но программа с KIS перешло на KTS

Голос за-1Голос против  Ответить
3 лет назад
Anonim
Гость
Anonim

Спасибо, всё работает

Голос за-4Голос против  Ответить
3 лет назад
Тиркиш
Гость
Тиркиш

спс

Голос за-2Голос против  Ответить
3 лет назад
Киря
Гость
Киря

Спасибо большое.

Голос за-2Голос против  Ответить
3 лет назад
Александр
Гость
Александр

Спасибо!!!!!!!!!

Голос за-4Голос против  Ответить
3 лет назад
Евгений
Гость
Евгений

Спасибо большое коюч помог

Голос за-4Голос против  Ответить
3 лет назад
Алиса Филиппова
Участник
Алиса Филиппова

спасибо! всё работает! Выручили!!!

Голос за-3Голос против  Ответить
3 лет назад
KeysPortal
Автор
KeysPortal

Ключи здесь со временем будут обновляться, так что добавляйте сайт в закладки и следите за обновлениями, что бы потом опять не искать рабочие ключи.

Голос за-1Голос против  Ответить
3 лет назад
Алекс
Гость
Алекс

Когда обновление будет?

Голос за0Голос против  Ответить
3 лет назад
KeysPortal
Автор
KeysPortal

Обновили. Пробуйте!

Голос за0Голос против  Ответить
3 лет назад
KeysPortal
Автор
KeysPortal

Для какой версии нужен ключ? Обновление будет через 1-2 дня

Голос за-1Голос против  Ответить
3 лет назад
Kasper
Гость
Kasper

Kaspersky Internet Security — 240 дней 2 устройства: U5P2U-8XQHQ-CWQZV-6NSCF

Голос за-12Голос против  Ответить
3 лет назад
Петр
Гость
Петр

спасибо помог))

Голос за-6Голос против  Ответить
3 лет назад
денис коробов
Участник
денис коробов

когда ключи обновите

Голос за0Голос против  Ответить
3 лет назад
Алекс
Гость
Алекс

Так все таки не понятно. Ключи будут, или не ждать. На сколько я понял их нет уже 7 месяцев.

Голос за-1Голос против  Ответить
3 лет назад
KeysPortal
Автор
KeysPortal

Сегодня разместили новые lic-файлы для Kaspersky. Пробуйте.

Голос за1Голос против  Ответить
3 лет назад
Станислав Тарасов
Участник
Станислав Тарасов

BYK9U-EHE8S-J1WY8-SG1CN
Сработало ! Себе и жене продлил на 90 дней ))))

Голос за-2Голос против  Ответить
2 лет назад
Юрий
Гость
Юрий

Здравствуйте, помогите мне пожалуйста с ключем, кто может скинуть ключ активации , пожалуйста

Голос за-2Голос против  Ответить
2 лет назад
KeysPortal
Автор
KeysPortal

Здравствуйте. Недавно обновили файлы-лицензии. Пробуйте!

Голос за0Голос против  Ответить
2 лет назад
Влад Федоров
Участник
Влад Федоров

купил кav.где получить код активации?

Голос за1Голос против  Ответить
2 лет назад
KeysPortal
Автор
KeysPortal

Он приходит на почту

Голос за-1Голос против  Ответить
2 лет назад
Владимир Алехин
Участник
Владимир Алехин

НЕ РАБОТАЕТ КЛЮЧ ТАМ НАПИСАНО КОЛИЧЕСТВО ПРЕВЫШЕНО АКТИВАЦИИ

Голос за10Голос против  Ответить
2 лет назад
Андрей
Гость
Андрей

Уважаемые Администрация сайта Вам огромное спасибо за все ключи , о я все пере пробовал все ключи не работают либо истек срок либо заблокировали , я все пробовал через прокси все по инструкцию но не работаю не один ключ , Если можете обновите и добавите новые ключи

Голос за1Голос против  Ответить
2 лет назад
KeysPortal
Автор
KeysPortal

При установке ключа используйте программу для сброса триала. Скачайте у нас на сайте файл-лицензии и при помощи программы KRT CLUB установите их.

Голос за0Голос против  Ответить
2 лет назад
Alexander
Гость
Alexander

Kaspersky Internet Security
продление лицензии на 2 устройства 1 год
Код активации
J6ZC7-YSKG1-SV8MC-81DG9

Голос за0Голос против  Ответить
2 лет назад
никнейм
Гость
никнейм

спасибо за ключ

Голос за0Голос против  Ответить
2 лет назад
Сергей
Гость
Сергей

нет ли у кого ключика на КИС

Голос за0Голос против  Ответить
2 лет назад
Мария
Гость
Мария

Можете найти ключ для kaspersky safe Kids?

Голос за0Голос против  Ответить
5 месяцев назад