Ключи для Касперского 2022-2023: свежие серии

Коды активации для Касперского 2022-2023
Получить пробные (триальные) ключи для Касперского это конечно хорошо, но люди хотят активировать антивирус на длительное время, а с помощью триальных ключей он активируется не на слишком большой период. Наш сайт вам поможет с активацией антивируса Касперского на долгий срок, так как вы и хотели, просто внимательно читайте инструкцию и делайте все поэтапно. В статье мы опубликовали рабочие свежие ключи для Касперского на 2022-2023 год. Отметим, что бесплатные коды для Касперского пока работают без проблем. Обычно люди ищут ключи для активации касперский интернет секьюрити (Kaspersky Internet Security). На втором же месте Kaspersky Total Security. Это самые популярные версии российского антивирусника. Так что если все правильно сделать, то лицензия для Касперского будет работать до 2022 года, а то и дольше. В следующей статье мы выложим свежие ключи для Касперского до 2022-2023 года. Что бы бить в курсе следите за обновлениями сайта, а лучше добавьте его себе в закладки. Прокомментируйте пожалуйста подошли ли вам коды активации антивируса. Удачи!
Внимание!!! Перед активацией ключей сбросьте пробный период с помощью программы KRT_CLUB или Kaspersky Reset Trial. Если этого не сделать антивирус может не активироваться или активироваться всего на 30 дней.
Скачать ключи для Касперского 2022-2023
Обновлено 11.08.2022
Пароль на архив: keysportal
Также внутри архива вы найдете инструкцию о том, как правильно активировать kis 2021, kis 2020 lic-файлом и как сбросить триал kis 2022-2021 и других версий.
Самые последние и свежие ключи
BEXTW-7TSR9-CUX66-XV6B2 (без прокси 90 дней)
4CH4C-PPFDT-NFK4B-45R69 (без прокси 90 дней)
VDADK-216VN-Z2SDP-HZ6NX (без прокси 180 дней)
FJR82-PBMNK-ZP5W3-QNSEW (прокси Англия 366 дней)
U5P2U-8XQHQ-CWQZV-6NSCF (без прокси)
B3DFM-Q3KGA-UP7WG-X5SQ6 (сброс триала)
U7UQT-YQRA1-1AAFT-W9B8U (прокси индия)
Kaspersky Internet Security на 90 дней (прокси Европы):
(Инструкция по смене прокси находится в низу статьи)
PJBUX-ZW1PP-S4A64-RUG72
PJW66-E71ET-2V1MV-799XE
Kaspersky Internet Security на 91 день (прокси Англии):
(Инструкция по смене прокси находится в низу статьи)
FJR82-PBMNK-ZP5W3-QNSEW
PHBYP-14W12-6YBV6-7SJ16
PGWQQ-6TC62-G7DMN-MAR25
C8928-K1G1P-1VNTG-RBQ2K
C8614-P3EME-RB33C-YXGP7
Kaspersky Internet Security (прокси России):
H9BKM-VP8V1-1G7PW-M46T1
Kaspersky Internet Security – Multi-Device на 60 дней (прокси Индия):
(Инструкция по смене прокси находится в низу статьи)
4SRG5-YGN4J-8QW9Z-HJK35
WNFET-CHA2U-H2EYX-C9G2N
BN4GD-7JEME-YZFV1-U8SYY
WNFR3-Q129W-F6CU6-8MCTY
Kaspersky Internet Security (2012 — 2017) на 90 дней:
(Инструкция по смене прокси находится в низу статьи)
ВНИМАНИЕ. При повторной активации требуется сброс пробной версии.
95XKY-9HS4E-R315U-HVJZB
4CH4C-PPFDT-NFK4B-45R69
Kaspersky Total Security (осталось 300 дней) без прокси:
PWUEY-F2A8T-4KJD2-427K7
Kaspersky Total Security (KTS 2015-2017) на 90 дней (прокси России):
PWUEY-F2A8T-4KJD2-427K7
8UZXC-HU6PB-96WYX-UDT4V
8V149-BPWCE-SF94R-KHGG4
Kaspersky Total Security (KTS 2015-2017) на 90 дней:
ВНИМАНИЕ. При повторной активации требуется сброс пробной версии.
AKHW5-HRNA6-FKVD9-QYW8C
Kaspersky Anti-Virus (KAV 2015-2018) на 90 дней (прокси Англии):
QTZJM-3EA1P-VNFSV-HPWFX
(Инструкция по смене прокси находится в низу статьи)
ВНИМАНИЕ. При повторной активации требуется сброс пробной версии.
Kaspersky Anti-Virus (KAV 2015-2018) на 90 дней (прокси Франция):
52MFR-XMPS3-RPXBM-K6T5E
JHJ7C-C69PX-MQY3J-PKG5B
Kaspersky Antivirus на 30 дней (без прокси):
4MC23-8BEAR-F7QMM-PE4RJ
2UXHD-GH95V-ETTCV-F1TQV
Kaspersky Small Office Security на 5 устройств :
5T5S7-31KR7-QVTWJ-YVQFA
5T659-R9BPM-QWZH5-QENZZ
5T49Y-QHFGM-2Z6HM-VK1TZ
W4T1D-YUVH5-8PSWT-RFFFN
Kaspersky Internet Security для Android на 365 дней:
XZCUG-CVTXK-Q86JW-JE261
XZX6R-7PPAP-HJ8YF-QCYDP
Kaspersky Internet Security для Android на 90 дней:
BYK9U-EHE8S-J1WY8-SG1CN
AKHW5-HRNA6-FKVD9-QYW8C
95XKY-9HS4E-R315U-HVJZB
Инструкция по активации через прокси-сервер:
1. Выбираем прокси-лист страны для активации антивирусной программы в соответствии с регионом кода активации. Ссылка на прокси-листы стран — http://spys.one/proxys/
2. Выбираем прокси-сервер (предпочтительней ANM или HIA).
3. Заходим в KIS или KTS: Настройка => Дополнительно => Сеть => Настройка прокси-сервера.
4. Выбираем «Использовать указанные параметры прокси-сервера».
5. Заполняем поля IP-адрес и номер порта. Жмем Сохранить.
6. Вводим код активации.
7. Активируем.
8. После активации, возвращаем настройки в исходное состояние.
Примечание: Прокси-сервер может не подойти для активации с первого раза. Подбираем прокси-сервера до тех пор, пока антивирус полностью активируется.
Еще ключи для Касперского. Спасибо что посетили наш сайт! — keysportal.com.
А пароль на архив?
Игорь, какая у тебя страшная аватарка, поставлю дизлайк. Паменяй!
Пароль: keysportal
B3DFM-Q3KGA-UP7WG-X5SQ6 (сброс триала) 93 дня спасибо
Истёк период активации…
спасибо большое
помог ваш ключ 82 дня-спасибо!
спасибо большое. вы просто гений!
от души блогодарен помог очень данный ключь но программа с KIS перешло на KTS
Спасибо, всё работает
спс
Спасибо большое.
Спасибо!!!!!!!!!
Спасибо большое коюч помог
спасибо! всё работает! Выручили!!!
Ключи здесь со временем будут обновляться, так что добавляйте сайт в закладки и следите за обновлениями, что бы потом опять не искать рабочие ключи.
Когда обновление будет?
Обновили. Пробуйте!
Для какой версии нужен ключ? Обновление будет через 1-2 дня
Kaspersky Internet Security — 240 дней 2 устройства: U5P2U-8XQHQ-CWQZV-6NSCF
спасибо помог))
когда ключи обновите
Так все таки не понятно. Ключи будут, или не ждать. На сколько я понял их нет уже 7 месяцев.
Сегодня разместили новые lic-файлы для Kaspersky. Пробуйте.
BYK9U-EHE8S-J1WY8-SG1CN
Сработало ! Себе и жене продлил на 90 дней ))))
Здравствуйте, помогите мне пожалуйста с ключем, кто может скинуть ключ активации , пожалуйста
Здравствуйте. Недавно обновили файлы-лицензии. Пробуйте!
купил кav.где получить код активации?
Он приходит на почту
НЕ РАБОТАЕТ КЛЮЧ ТАМ НАПИСАНО КОЛИЧЕСТВО ПРЕВЫШЕНО АКТИВАЦИИ
Уважаемые Администрация сайта Вам огромное спасибо за все ключи , о я все пере пробовал все ключи не работают либо истек срок либо заблокировали , я все пробовал через прокси все по инструкцию но не работаю не один ключ , Если можете обновите и добавите новые ключи
При установке ключа используйте программу для сброса триала. Скачайте у нас на сайте файл-лицензии и при помощи программы KRT CLUB установите их.
Kaspersky Internet Security
продление лицензии на 2 устройства 1 год
Код активации
J6ZC7-YSKG1-SV8MC-81DG9
спасибо за ключ
нет ли у кого ключика на КИС
Можете найти ключ для kaspersky safe Kids?