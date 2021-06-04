Ключи для Касперского 2022-2023: свежие серии

Коды активации для Касперского 2022-2023

Получить пробные (триальные) ключи для Касперского это конечно хорошо, но люди хотят активировать антивирус на длительное время, а с помощью триальных ключей он активируется не на слишком большой период. Наш сайт вам поможет с активацией антивируса Касперского на долгий срок, так как вы и хотели, просто внимательно читайте инструкцию и делайте все поэтапно. В статье мы опубликовали рабочие свежие ключи для Касперского на 2022-2023 год. Отметим, что бесплатные коды для Касперского пока работают без проблем. Обычно люди ищут ключи для активации касперский интернет секьюрити (Kaspersky Internet Security). На втором же месте Kaspersky Total Security. Это самые популярные версии российского антивирусника. Так что если все правильно сделать, то лицензия для Касперского будет работать до 2022 года, а то и дольше. В следующей статье мы выложим свежие ключи для Касперского до 2022-2023 года. Что бы бить в курсе следите за обновлениями сайта, а лучше добавьте его себе в закладки. Прокомментируйте пожалуйста подошли ли вам коды активации антивируса. Удачи!

Внимание!!! Перед активацией ключей сбросьте пробный период с помощью программы KRT_CLUB или Kaspersky Reset Trial. Если этого не сделать антивирус может не активироваться или активироваться всего на 30 дней.

Скачать ключи для Касперского 2022-2023

Обновлено 11.08.2022

Скачать lic-файлы для Kaspersky на 2022-2023 год СКАЧАТЬ Пароль на архив: keysportal Также внутри архива вы найдете инструкцию о том, как правильно активировать kis 2021, kis 2020 lic-файлом и как сбросить триал kis 2022-2021 и других версий. [свернуть]

Скачать ключи Kaspersky Internet Security Самые последние и свежие ключи BEXTW-7TSR9-CUX66-XV6B2 (без прокси 90 дней)

4CH4C-PPFDT-NFK4B-45R69 (без прокси 90 дней)

VDADK-216VN-Z2SDP-HZ6NX (без прокси 180 дней)

FJR82-PBMNK-ZP5W3-QNSEW (прокси Англия 366 дней) U5P2U-8XQHQ-CWQZV-6NSCF (без прокси)

B3DFM-Q3KGA-UP7WG-X5SQ6 (сброс триала)

U7UQT-YQRA1-1AAFT-W9B8U (прокси индия) Kaspersky Internet Security на 90 дней (прокси Европы):

(Инструкция по смене прокси находится в низу статьи)

PJBUX-ZW1PP-S4A64-RUG72

PJW66-E71ET-2V1MV-799XE Kaspersky Internet Security на 91 день (прокси Англии):

(Инструкция по смене прокси находится в низу статьи) FJR82-PBMNK-ZP5W3-QNSEW

PHBYP-14W12-6YBV6-7SJ16

PGWQQ-6TC62-G7DMN-MAR25

C8928-K1G1P-1VNTG-RBQ2K

C8614-P3EME-RB33C-YXGP7 Kaspersky Internet Security (прокси России):

H9BKM-VP8V1-1G7PW-M46T1 Kaspersky Internet Security – Multi-Device на 60 дней (прокси Индия):

(Инструкция по смене прокси находится в низу статьи)

4SRG5-YGN4J-8QW9Z-HJK35

WNFET-CHA2U-H2EYX-C9G2N

BN4GD-7JEME-YZFV1-U8SYY

WNFR3-Q129W-F6CU6-8MCTY Kaspersky Internet Security (2012 — 2017) на 90 дней:

(Инструкция по смене прокси находится в низу статьи)

ВНИМАНИЕ. При повторной активации требуется сброс пробной версии.

95XKY-9HS4E-R315U-HVJZB

4CH4C-PPFDT-NFK4B-45R69 [свернуть]

Скачать ключи Kaspersky Total Security Kaspersky Total Security (осталось 300 дней) без прокси:

PWUEY-F2A8T-4KJD2-427K7 Kaspersky Total Security (KTS 2015-2017) на 90 дней (прокси России):

PWUEY-F2A8T-4KJD2-427K7

8UZXC-HU6PB-96WYX-UDT4V

8V149-BPWCE-SF94R-KHGG4 Kaspersky Total Security (KTS 2015-2017) на 90 дней:

ВНИМАНИЕ. При повторной активации требуется сброс пробной версии.

AKHW5-HRNA6-FKVD9-QYW8C [свернуть]

Скачать ключи Kaspersky Anti-Virus Kaspersky Anti-Virus (KAV 2015-2018) на 90 дней (прокси Англии):

QTZJM-3EA1P-VNFSV-HPWFX

(Инструкция по смене прокси находится в низу статьи)

ВНИМАНИЕ. При повторной активации требуется сброс пробной версии. Kaspersky Anti-Virus (KAV 2015-2018) на 90 дней (прокси Франция):

52MFR-XMPS3-RPXBM-K6T5E

JHJ7C-C69PX-MQY3J-PKG5B Kaspersky Antivirus на 30 дней (без прокси):

4MC23-8BEAR-F7QMM-PE4RJ

2UXHD-GH95V-ETTCV-F1TQV [свернуть]

Скачать ключи Kaspersky Small Office Security Kaspersky Small Office Security на 5 устройств :

5T5S7-31KR7-QVTWJ-YVQFA

5T659-R9BPM-QWZH5-QENZZ

5T49Y-QHFGM-2Z6HM-VK1TZ

W4T1D-YUVH5-8PSWT-RFFFN [свернуть]

Скачать ключи Kaspersky Internet Security на Android Kaspersky Internet Security для Android на 365 дней:

XZCUG-CVTXK-Q86JW-JE261

XZX6R-7PPAP-HJ8YF-QCYDP Kaspersky Internet Security для Android на 90 дней:

BYK9U-EHE8S-J1WY8-SG1CN

AKHW5-HRNA6-FKVD9-QYW8C

95XKY-9HS4E-R315U-HVJZB [свернуть]

Инструкция по активации через прокси-сервер:

1. Выбираем прокси-лист страны для активации антивирусной программы в соответствии с регионом кода активации. Ссылка на прокси-листы стран — http://spys.one/proxys/

2. Выбираем прокси-сервер (предпочтительней ANM или HIA).

3. Заходим в KIS или KTS: Настройка => Дополнительно => Сеть => Настройка прокси-сервера.

4. Выбираем «Использовать указанные параметры прокси-сервера».

5. Заполняем поля IP-адрес и номер порта. Жмем Сохранить.

6. Вводим код активации.

7. Активируем.

8. После активации, возвращаем настройки в исходное состояние. Примечание: Прокси-сервер может не подойти для активации с первого раза. Подбираем прокси-сервера до тех пор, пока антивирус полностью активируется.

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